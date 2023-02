Nachgefragt : Und immer wieder die gleiche Suche: Wann gibt es endlich mehr Parkplätze auf dem Petrisberg?

Flexible Lösung. In der ersten Ausbaustufe (1) sollen 96 Parkplätze entstehen. Der Bebauungsplan sieht auch eine Platzreserve für einen dahinter liegenden Teil (2) vor. Dann stünden insgesamt 192 Plätze zur Verfügung. Die Grenze ist durch eine gestrichelte Linie markiert. Foto: Stadt Trier/Stadtplanungsamt

Trier Ob zum Arzt oder zur Arbeit: Auf dem Petrisberg sind Parkplätze heiß begehrt – und dauernd belegt. Abhilfe schaffen soll eine Parkplatzanlage, die schon vor Jahren beschlossen wurde. Wie steht’s um das Projekt?

Viel, um nicht zu sagen sehr viel hat sich getan auf dem Petrisberg-Plateau in Trier-Kürenz seit der erfolgreichen Landesgartenschau im Jahre 2004. Knapp 200 Firmen, Unternehmen, Institutionen, Kliniken und Arztpraxen haben sich dort angesiedelt – mit aktuell rund 1500 Beschäftigten. Mit der rasanten Geschwindigkeit, wie sich das Areal entwickelt hat und seither präsentiert, nichts zu tun hat die Herstellung von dringend benötigten Parkplätzen durch das städtische Vorhaben „Parkplatzanlage“ im Wissenschaftspark (WIP). 96 neue Stellplätze sieht das städtische Projekt in einer ersten Ausbaustufe vor (weitere 96 Plätze wenn Bedarf in einer zweiten Stufe). Allerdings zieht es sich seit mehreren Jahren wie Gummi hin. Daher: Bagger Fehlanzeige.

Hinter dem „Monte Petris“ Gastro-Betrieb und den bunten Kronengebäuden daneben sollen die Parkflächen entstehen. Einen letzten Hoffnungsschimmer nach dem Motto „Jetzt geht’s los“ gab es für die tagtäglich „Auf-Parkplatzsuche-Gebeutelten“ 2020, als der städtische Bebauungsplan für das Projekt nach Jahren Rechtskraft erlangte. Das war’s dann aber auch. Obwohl Parkflächen von privater Hand, etwa durch die Augenklink, das Ärztehaus oder andere in den vergangenen Jahren aus der Not heraus geschaffen wurden, hat sich bei öffentlichen Parkflächen nichts gebessert: Die Parkplatzanlage lässt nach wie vor auf sich warten – wohl noch länger. Eher zugenommen als entspannt habe sich die Parkplatznot durch eine noch weiter steigende Nachfrage, sagt Dr. Frank Bartels, mit der Petrisberg-Apotheke seit zehn Jahren unmittelbar an der Max-Planck-Straße ansässig und somit bester Kenner der Szene. Ein seufzendes „Leider“ schwingt hörbar mit.

Hinter den bunten Kronengebäuden soll die städtische Parkplatzanlage entstehen. Foto: LH

Wer benötigt die Parkplätze auf dem Petrisberg?

Die Leidtragenden sind zum einen Beschäftigte, zum anderen die vielen Besucher, die es unterhalb der Woche hierher zieht– zum Beispiel zu den angesiedelten Ärzten. Bei denen handelt es sich um Fachärzte mit einem sehr großen Einzugsgebiet: Beispiel Augenarzt, Beispiel Orthopäde. Mitunter sind Besucher nicht gut zu Fuß und/oder auf begleitende Hilfe angewiesen. Weit laufen funktioniert da nicht.

INFO Das sagen die Stadtrats-Fraktionen: SPD: „Wir haben dem Parkplatz in allen Gremien zugestimmt. Gleichwohl fordern wir immer wieder Alternativen zum Individualverkehr, wie Verbesserung der Rad-Infrastruktur und ÖPNV“, so Stefan Wilhelm, Sprecher für Mobilität. Bündnis 90/Die Grünen: „Wir hatten 2019 die Änderung des Flächennutzungsplanes abgelehnt und stattdessen einen Alternativantrag gestellt, um zur Verkehrswende beizutragen: Bewirtschaftung des Parkraums bei Beibehaltung des kostenlosen Parkens am Turm Luxemburg, Förderung von Mitfahrgelegenheiten zwischen Turm Luxemburg durch Mitfahrbänke, Förderung des ÖPNV durch Preisanpassung der Parkplätze an ein Zwei-Zonen-Monats-Ticket (heute 49-Euro-Ticket)“, so Bernhard Hügle, verkehrspolitischer Sprecher. UBT (Unabhängige Bürgervertretung): „Wir haben die Planungen der Verwaltung von Anfang an unterstützt, da oftmals Parkchaos herrscht, und bedauern die zögerliche Umsetzung“, so Christiane Probst, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die weiteren Stadtratsfraktionen (CDU, AfD, Die Linke, FDP, Die Fraktion) haben sich auf unsere Anfrage nicht geäußert.

Klar im „Parkplatz-finde-Vorteil“ sind diejenigen, die „mit den Hühnern aufstehen“. Bekanntlich fängt „der frühe Vogel den Wurm“. Spätestens nach neun Uhr jedoch nimmt der Parkplatzdruck seinen Lauf. Und der dauert bis in den späten Nachmittag, wenn eine Vielzahl von Beschäftigten zum Feierabend Parkplätze wieder freimacht. Mangels Nachfrage ist dann aber auch der Druck auf den Kessel raus. Spricht man mit Beschäftigten, sind viele auf das Auto angewiesen. Die Leute kommen nicht nur aus der nahen City, sondern oft von (sehr) weit her, sprich aus der Großregion. Größtenteils sei der ÖPNV unattraktiv, um mit Bus oder Bahn zur Arbeit zu kommen. Anfahrtszeiten grenzen da schon mal an eine halbe Tagereise. Andererseits: Wo soll der fahrbare Untersatz tagsüber abgestellt werden, um etwa nach der Auto-Anreise ab Trier Stadtmitte oder Stadtrand auf einen Stadtbus umzusteigen? Eine Bahnfahrt scheitert für viele schon durch den nicht vorhandenen Bahnhof am Heimatort.

Ausweich-Parkplatz „Turm Luxemburg“

Auch der kostenfreie Parkplatz an dem beliebten Ausflugsziel Turm Luxemburg scheint für viele ungeeignet, weil ab da ein Fußmarsch von knapp einem Kilometer angetreten werden müsste. Mehr Zeit als die viel kürzere Autoanreise zur Arbeitsstelle habe sie nicht, sagt eine Angestellte: Ihre Abläufe morgens seien so eng getaktet, sodass nicht mehr Zeit drin sei. Nicht repräsentativ ist unsere Nachfrage, ob in den drei Sommer-Monaten mit dem Neun-Euro-Ticket eine weniger starke Parkplatz-Nachfrage festzustellen gewesen sei. Klares Nein.

Parken auf dem Petrisberg: Während auf der Stellfläche am Turm Luxemburg gähnende Leere herrscht, ist 800 Meter weiter der Parkplatz beim Wissenschaftspark und Ärztehaus überbelegt. Für viele ist der weg zu weit: weil die Zeit nicht reicht oder die körperliche Fitness fehlt. Foto: Christiane Wolff

Abhilfe schaffen könnte die vom Stadtrat schon vor Jahren beschlossene Parkplatzanlage. Gelände scheint vorhanden (siehe Foto). Bereits 2020 hat der Parkanlage-Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. Aber: Die Realisierung des Projekts geht nach wie vor nur schleppend voran und scheint immer wieder ins Stocken zu geraten. Nach Auskunft der Stadt ist die umständliche weil zeitaufwendige Grundstücksfrage mittlerweile abgeschlossen. Stadtsprecher Ralph Kießling: „2022 lag der Fokus auf dem Grunderwerb.“ Und weiter: Im ersten Halbjahr 2023 werde der Fokus darauf liegen, „das finale Betreiberkonzept abzustimmen“.