Trier/Saarburg : Wann springt in Trier die Ampel auf Orange?

Zwischen Gelb und Rot gibt’s bei der Corona-Ampel auch noch die Warnstufe Orange. Foto: dpa/Jens Büttner

Trier/Saarburg „Deutlich steigende Infektionszahlen“ befürchtet der Trierer Gesundheitsamtschef Harald Michels in den kommenden Tagen. Die Corona-Ampel könnte damit auch in Trier und im Landkreis von Gelb auf Orange springen – mit Folgen fürs Feiern, Einkaufen und die Gastronomie.

Viele Gäste und eine Feier im Frühling: So hatten sich Melanie und Peter (Namen geändert) ihre Hochzeitsfeier im Trierer Nells Park Hotel vorgestellt. Doch statt einer Frühlingsparty mit 90 Leuten feierten 35 Gäste bei kühlen Herbsttemperaturen. Carsten Vogt, Veranstaltungsmanager im Nells Park Hotel: „Das Paar hatte wegen Corona zunächst seine Hochzeitsfeier vom April in den Herbst verschoben. Jetzt hätten es gemäß der aktuellen Bestimmungen theoretisch zwar 75 Gäste sein dürfen – aber 40 haben wohl abgesagt, auch wegen Bedenken bezüglich der Infektionsgefahr.“

Hätten Melanie und Peter weiter gewartet – ihre Feier wäre möglicherweise nochmal kleiner ausgefallen. Zumindest, wenn wahr wird, was Harald Michels prophezeit. Der Chef des Gesundheitsamts für Trier und Trier-Saarburg befürchtet „deutlich steigende Infektionszahlen“.

Info Sechs Neuinfektionen in Trier und im Kreis Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sechs weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – fünf aus dem Landkreis und eine aus der Stadt Trier. Somit steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf 770 (283 in der Stadt Trier und 487 im Landkreis Trier-Saarburg). Verteilung auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil 98, VG Konz 80, VG Ruwer 37, VG Saarburg-Kell 122, VG Schweich: 83, VG Trier-Land: 67. Aktuell gelten 93 Menschen als infiziert, 56 im Landkreis und 37 in der Stadt Trier. Zwei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt im Landkreis bei 28,2 und in der Stadt bei 24,3 (Stand: Montag, 13 Uhr). Ab einem Inzidenzwert von 20 gilt Stufe gelb, ab 35 gilt Warnstufe Orange, ab 50 Alarmstufe Rot.

Zurzeit gilt in Trier die amtliche Warnstufe 1, die Corona-Ampel zeigt damit Gelb. Wächst die Zahl der positiven Tests, könnte die Ampel auf Orange oder – wie vorige Woche im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Vulkaneifelkreis – gar auf Rot umspringen (siehe Extra). Feiern, Einkaufen, Ausgehen könnten dann weiter beschränkt werden. Vorgaben dazu macht der rheinland-pfälzische Corona-Aktionsplan. Die Umsetzung im Detail obliegt den Kommunen.

Veranstaltungen Bei Gefahrenstufe 2 (Orange) sind für private Feiern im öffentlichen Raum – zum Beispiel im Restaurant – nur noch maximal 25 Gäste vorgesehen, bei Rot (Alarmstufe 3) nur noch zehn Gäste oder zwei Hausstände. Auch für Feiern zu Hause gilt die „dringende Empfehlung“, auf 15 Gäste (Orange) beziehungsweise zehn Gäste (Rot) zu reduzieren. Für die Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungsbranche wäre das ein neuerlicher schwerer Schlag: „Seit Frühjahr sind rund 90 Prozent der bei uns gebuchten Veranstaltungen storniert worden“, berichtet Veranstaltungsmanager Vogt. Zwar seien die Räume des Nells Park Hotels groß, und alle Vorschriften würden penibel eingehalten. Trotzdem: „Für nächste Woche wurde uns gerade eine ganze Tagung abgesagt – inklusive Übernachtungen“, sagt Vogt.

Einzelhandel Zurzeit darf sich in Geschäften pro fünf Quadratmeter Ladenfläche ein Mensch aufhalten. Schon ab Warnstufe Orange könnte es nur noch ein Mensch pro zehn Quadratmeter sein. Die zulässige Kundenzahl würde sich damit halbieren. „Damit müssen wir dann wohl zurechtkommen, um weiter steigende Infektionszahlen abzuwenden“, meint Patrick Sterzenbach, Vorsitzender des Trierer Händlerrings City-Initiative. „Besser solche Maßnahmen als ein erneuter Lockdown.“

Maskenpflicht Ab Warnstufe Orange sieht das Land eine „Erweiterung der Maskenpflicht zum Beispiel in Schulen, Freizeitparks und an weiteren stark frequentierten Orten“ vor. Ab Alarmstufe Rot könnte das Maskentragen auch obligatorisch werden, wenn man zum Beispiel bei Veranstaltungen seinen Platz eingenommen hat. Die Kommunen können die Vorgaben des Landes unterschiedlich umsetzen. Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung: „Es kommt auf das Infektionsgeschehen an. Wenn die Zunahme der positiven Tests zum Beispiel mit einem größeren Ausbruch in einer einzigen Einrichtung oder bei einer einzigen Feier zusammenhängt, dann machen flächendeckende Beschränkungen eher keinen Sinn.“ Die Stadt Trier lässt Vorsicht walten: Obwohl zurzeit die Corona-Ampel noch Gelb zeigt, muss beim verkaufsoffenen Mantelsonntag am 25. Oktober auf Straßen und Plätzen der City auch außerhalb der Geschäfte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. City-Initiative-Chef Sterzenbach hat auch dafür Verständnis: „Wir finden diese Regel sinnvoll – um die Gesundheit der Menschen sowie Gewerbe und Wirtschaft vor neuerlichen Schließungen zu schützen, muss alles getan werden.“

Altersstruktur Eine wichtige Kennzahl ist das Durchschnittsalter der Neu-Infizierten. Im April, bisheriger Höhepunkt der Pandemie, lag dieser in Trier und im Kreis Trier-Saarburg bei 50,4 Jahren, im August bei 31,1 Jahren – junge Urlaubsrückkehrer und Partygänger waren der Grund. Infektologen befürchten, dass die Infektionen von den jungen Menschen – die seltener unter schweren Verläufen leiden – innerhalb der Familien auf die ältere Bevölkerungsschicht übertragen werden könnten. „Tatsächlich messen wir einen leichten Anstieg des Durchschnittsalters auf mittlerweile 38,5 Jahre“, bestätigt Kreisverwaltungssprecher Müller.

Kapazitäten Steigende Infektionszahlen, verschärfte Regeln: Das alles bedeutet auch mehr Arbeit für Gesundheitsamt und Ordnungsämter. Dabei arbeiten die Behörden seit Monaten an der Belastungsgrenze: Beim städtischen Ordnungsamt schieben die zuständigen Mitarbeiter durchschnittlich 100 Überstunden vor sich her. „Bei uns sind die Zahlen ähnlich“, sagt Kreisverwaltungssprecher Müller. Das Gesundheitsamt arbeitet mittlerweile im Zweischichtsystem. Wo es möglich war, wurde dafür aus anderen Ämtern und Behörden Personal abgezweigt. „Wir haben derzeit Hunderte Bürger in Quarantäne“, berichtet Müller. Um sich über deren Gesundheitszustand zu vergewissern, aber auch um zu kontrollieren, ob die Leute tatsächlich wie verlangt zu Hause bleiben, ruft das Gesundheitsamt täglich an. Viel mehr Arbeit macht aber die Nachverfolgung der Kontaktketten. „Alleine in der vergangenen Woche hatten wir in Stadt und Landkreis insgesamt mehr als 100 positive Testergebnisse. Bei allen werden zunächst die Betroffenen selbst kontaktiert. Und die Gespräche dauern dann auch – die Leute haben schließlich viele Fragen“, berichtet Müller.

Anschließend muss festgestellt werden, mit wem der Infizierte wann und wo zusammengekommen ist. „Auch diese Menschen müssen alle identifiziert und kontaktiert werden. Bei engen Kontakten – zum Beispiel Arbeitskollegen im selben Büro, werden Quarantäne-Verfügungen ausgesprochen, die wiederum kontrolliert werden müssen“, beschreibt Müller den Aufwand. „Bisher können wir die Kontaktrückverfolgung noch gewährleisten.“ In den kommenden Tagen soll das Amt weitere Verstärkung erhalten: „Wir haben bei der Bundeswehr beantragt, dass uns acht Soldaten für die Kontaktverfolgung und die damit zusammenhängenden Arbeiten zugeteilt werden“, sagt Müller.

Adresszettel, wie sie in Restaurants oder Fitnessstudios ausgefüllt werden müssen, hat das Gesundheitsamt in all den Monaten übrigens weniger als ein Dutzend Mal von den Betrieben eingefordert. „In Restaurants, Einrichtungen und bei Veranstaltungen werden Abstands- und Hygieneregeln grundsätzlich erst mal eingehalten – da sind Nachverfolgungen nur selten sinnvoll.“

Infektionsgefahr Laut einem aktuellen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel ist bundesweit noch kein Fall bekannt, bei dem sich jemand über eine so genannte Schmierinfektion – also über eine mit Viren belastete Oberfläche – angesteckt hat. Auch das Gesundheitsamt Trier hat auf solche Infektionen keine Hinweise. Das regelmäßige Händewaschen und Desinfizieren von Tischen und Gegenständen mache trotzdem Sinn, betont Kreisverwaltungssprecher Müller. „Und sei es, um sich vor anderen Infektionen zu schützen – zum Beispiel vor dem Grippevirus, das sich durchaus über Flächen und Hände überträgt.“ Denn wer sich zu einer Grippe auch noch eine Corona-Infektion einfange, bei dem sei ein schwerer Krankheitsverlauf umso wahrscheinlicher.