Viez, Pochta und Moselliebe Wie wird man zu einem waschechten Trierer Mädschie?

Ein Sehnsuchtsort war Trier nie für mich. Es gab Städte, die mich mehr gelockt haben. Metropolen mit viel Kultur, idealen Verkehrsanbindungen, ausgefallenen Geschäften und internationalen Restaurants und Kneipen: kosmopolitisch eben. Als ich in Koblenz bei der Rhein-Zeitung mein Volontariat absolvierte, träumte ich davon, irgendwann in Berlin, Köln oder München zu arbeiten. Wo würde ich tatsächlich einmal landen? Spannende Frage. In den 1990er-Jahren einen Job bei einer überregionalen Tageszeitung zu finden, war nicht gerade leicht. Die Konkurrenz war groß.