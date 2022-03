Unseriöse Angebote : Unseriöse Handwerkerfirmen in der Region unterwegs

Unseriöse Handwerkerfirmen in der Region unterwegs

Trier/Region (red) Aktuell tauchen wieder vermehrt Prospekte unseriöser Anbieter mit Sonderangeboten für diverse Reinigungsleistungen für Terrassen und Dächer sowie für Polsterarbeiten auf. Die Tätigkeiten werden in der gesamten Region Trier, aber auch für die umliegenden Bereiche der Eifel, Mosel und auch Luxemburg angeboten.

Oftmals fallen diese Anbieter dabei mit vermeintlich günstigen Sonderangeboten ins Auge, die in den meisten Fällen nur für wenige Tage gültig sind. Vorher-Nachher-Bilder sollen dabei die fachmännische Ausführung der Arbeiten belegen; diese bleibt aber oftmals aus. Nicht selten werden die Arbeiten eher unsachgemäß ausgeführt, dafür aber teuer bezahlt. Regelmäßig müssen dann die ortsansässigen Fachbetriebe nachbessern.

Die Handwerkskammer rät zur Vorsicht, zumal die Arbeiten in vielen Fällen ohne die erforderliche Eintragung bei der HWK und in Einzelfällen auch ohne Gewerbemeldung ausgeführt werden. Sollte eine solche vorhanden sein, stellt sich vermehrt heraus, dass es sich um bloße „Briefkastenfirmen“ handelt und die telefonische und tatsächliche Erreichbarkeit vor Ort so erschwert wird. Die Durchsetzung etwa von Gewährleistungsansprüchen ist dabei immer wieder schwierig.