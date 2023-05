Warnung Trinkwasser in Kordel verunreinigt

Die Leitstelle in Trier hat am frühen Donnerstagnachmittag eine Warnung für den Raum Kordel (Kreis Trier-Saarburg) veröffentlicht: Das Trinkwasser sei verunreinigt. Was Anwohner beachten sollten.

11.05.2023, 15:48 Uhr

Foto: Dmitry Naumov - stock.adobe.com/Dmitry Naumov