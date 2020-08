Verwaltung : Ohne Termin geht auch zukünftig nichts

Seit dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie kann man nicht mehr einfach so zur Zulassungsstelle gehen. Wer sein Auto ab-, an- oder ummelden will, muss sich auf wochenlange Wartezeiten einstellen. Foto: Christiane Wolff

Trier Wer sein Auto selbst an- oder abmelden will, braucht auch künftig Geduld. Und auf weitere Außenstellen kann man wohl nicht hoffen.

Nicht jeder will oder kann es sich leisten, sein neues Auto von einem Zulassungsservice anmelden zu lassen. In diesen Fällen heißt es, selbst ist Mann oder Frau. Doch seit dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie kann man nicht mehr einfach so zur Zulassungsstelle gehen. Ohne einen Termin geht gar nichts. Das wird auch für die kommende Zeit so bleiben, hat Thomas Schmitt (CDU), zuständiger Dezernent der Stadt Trier, bei der Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Trier-Saarburg gesagt.

Die Teilnahme des Trierers an der Sitzung des Kreisgremiums hatte zwei Gründe. Erstens: Aufgrund einer Vereinbarung ist die Stadt Trier auch für die Fahrzeugzulassungen im Landkreis Trier-Saarburg zuständig. Zweitens: Einige Kreistagsmitglieder hatten in einer Kreistagssitzung sichtlich verschnupft darauf reagiert, dass die Zulassungsstellen in Saarburg und Hermeskeil zeitweise geschlossen waren. Bernhard Henter (CDU) formuliert es so: „Der Bürger misst die Zufriedenheit mit der Verwaltung auch daran, wie schnell er einen Termin bekommt.“ Mehr als nur verschnupft haben die Kreistagsmitglieder Lars Rieger und Sascha Kohlmann reagiert. Die beiden Christdemokraten, die bei der kommenden Landtagswahl die Direktmandate in den Wahlkreisen Trier-Schweich und Konz-Saarburg anstreben, sprechen in einer gemeinsamen Pressemitteilung von „unhaltbaren Zuständen in der Zulassungsstelle Trier“ und davon, dass es nicht sein könne, dass „Bürger des Landkreises, die Winzer, Landwirte und Gewerbetreibenden wochenlang auf einen Termin zur Zulassung ihrer Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge warten müssen.“

Rieger und Kohlmann stimmen laut Pressemitteilung darin überein, „dass man sich in den Gremien des Landkreises ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen muss, ob man nicht künftig im Landkreis weitere Außenstellen – beispielsweise in Konz, Waldrach und Schweich – eröffnet und diese dann auch ausschließlich durch den Landkreis betreiben lässt.“ Auf weitere Außenstellen von Kohlmann angesprochen, sagt Thomas Schmitt, dass dies am Ende eine Frage der Finanzierung und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht sei. Die Resonanz auf diese Idee bei den anderen Ausschussmitgliedern ist in der Sitzung bestenfalls als verhalten zu bezeichnen. Ingeborg Sahler-Fesel (SPD) sagt zu diesem Thema, dass die Schaffung weiterer Außenstellen bereits vor Jahren diskutiert worden sei. Man habe sich dagegen entschieden.

Schmitt hat zur Sitzung auch Zahlen mitgebracht. Danach dauert es aktuell in Hermeskeil und Saarburg rund anderthalb Wochen, ehe man einen Termin bei der Zulassungsstelle bekommt. In Trier sind es eher zwei Wochen. „Wir wollen die Wartezeit weiter verkürzen“, sagt Schmitt. Er verweist darauf, dass auch während des Lockdowns gearbeitet worden sei. Nach der schrittweisen Lockerung seien zahlreiche An-, Ab- oder Ummeldungen aufgelaufen. Diese hätten abgearbeitet werden müssen, was zu Wartezeiten geführt habe. Mit den vom Dezernent genannten Wartezeiten liegt die Zulassungsstelle für Stadt und Kreis gar nicht mal so schlecht. Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm teilt mit, dass dort aktuell rund acht Tage vergehen, ehe man einen Termin erhält. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind es bis zu zwei Wochen. Ein Praxis-Test macht deutlich, dass es in der Stadt Trier oder dem Landkreis Trier-Saarburg wohl doch ein wenig länger dauern kann. Am Dienstagmittag bietet das Terminsystem den frühestmöglichen Termin für eine Neuanmeldung am 7. September, 7.20 Uhr, an. Das sind knapp drei Wochen.

Egal ob drei oder zwei Wochen. Für Sascha Kohlmann sind die aktuellen Wartezeiten zu lang. Er fragt, was ein Arbeitnehmer machen soll, dessen Auto kaputt gegangen ist und der schnell einen neuen Wagen anmelden muss, um zur Arbeitsstelle zu kommen. So jemand könne nicht mehr als eine Woche warten. Dies sieht auch Schmitt so. Der sagt, dass es in Einzelfällen schneller einen Termin gebe. „Das gilt jedoch nur in begründeten Notfällen“, sagt der Dezernent. Diese Ausnahmefälle seien kein Grund, wieder Laufkundschaft zuzulassen, die ohne Termin erscheine und so lange warte, bis sie drankomme. „Das kann ich nicht verantworten“, sagt Schmitt. Es gehe darum, das tägliche Besucheraufkommen besser zu regulieren sowie Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.