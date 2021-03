Verkehr : Busumleitung am Mittwoch in Zewen

Foto: Roland Morgen

Trier-Zewen Wegen kurzfristiger Wartungsarbeiten an einer Trafostation im Kreuzungsbereich Kantstraße/Kettenstraße müssen die Busse der Linien 3 und 81 am Mittwoch, 24. März, in Zewen eine Umleitung fahren. Die Busse der Linien 3 und 81 werden in Richtung Igel über die B 49 geleitet und halten an der Ersatzhaltestelle Kantstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während der Umleitung werden die Haltestellen Waldstraße, Martinstraße und Kanzelstraße in Richtung Igel aufgehoben und an die Ersatzhaltestelle Bahnunterführung an der B 49 verlegt. Aus Igel in Richtung Innenstadt fahren die Busse der Linien 3/81 die normale Route. Für die Linie 2 gelten keine Einschränkungen. Autos können die Engstelle ganz normal passieren.