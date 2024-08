Wartungsarbeiten bei SWT Parkhäuser in Trier: Zahlen mit Karte am Dienstag eingeschränkt

Bei den Stadtwerken Trier (SWT) stehen am Dienstag, 3. September, dringende IT-Wartungsarbeiten an. Das hat Auswirkungen auf das Serviceangebot, unter anderem auf die Bezahlung in den SWT-Parkhäusern.

30.08.2024 , 17:28 Uhr

Foto: Roland Morgen