Corona-Schutz : Warum Impflinge am Sonntag trotz Termin vor einem geschlossenen Corona-Impfzentrum standen

Foto: Rainer Neubert

Trier Mehrere Menschen haben nach eigenen Angaben am Sonntag in Trier vor den verschlossenen Türen des Impfzentrums gestanden - trotz Impftermin. Was war da los?