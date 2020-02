Schule und Wirtschaft : Prominente Aktionäre, innovative Ideen und viele Siegertrophäen

Sie betreuen seit vielen Jahren die Junior-Schülerfirmen an der BBS für Wirtschaft in Trier: die Lehrer Holger Tscherne, Dominic Jonas, Jürgen Schmidt und Andreas Deutschmeyer (von links). Foto: TV/Björn Pazen

TRIER Seit 20 Jahren nimmt die BBS für Wirtschaft am bundesweiten Junior-Projekt teil – und stellte bereits dreimal den Landes- und einmal sogar den Bundessieger.

Was haben Bischof Reinhard Marx, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Fernsehmoderator Günter Jauch gemeinsam? Alle waren in den vergangenen 20 Jahren – teilweise mehrfach – Anteilseigner von Junior-Schülerfirmen der BBS für Wirtschaft (BBSW) in Trier. 1999 startete das bundesweite Projekt in Rheinland-Pfalz – und vom Start weg war die BBSW immer mit einer Firma am Start, immer mit Zwölftklässlern des Wirtschaftsgymnasiums.