Interview : „Frauen werden in die klassische Rolle zurückgedrängt“

Trier Warum die Corona-Krise Mütter besonders trifft und welche Schwächen im System sie offenbart: Ein Interview mit Angelika Winter, der Frauenbeauftragten der Stadt Trier.



Chancengleichheit und der Abbau traditioneller Rollenbilder gehören zu ihren Aufgaben: Angelika Winter nimmt die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf Familien als Frauenbeauftragte der Stadt Trier aus einer besonderen Perspektive in den Blick – und zeigt sich alarmiert.

Wie nehmen Sie die aktuelle Situation berufstätiger Eltern wahr?

Angelika Winter, Frauenbeauftragte der Stadt Trier. Foto: Stadt Trier

Winter: Wenn Schulen, Krippen und Kitas zu sind, muss irgendjemand die wichtige Arbeit, die sonst in den Einrichtungen geleistet wird, übernehmen. Und das zusätzlich neben Homeoffice? Das kann nicht aufgehen. Auch, wenn es Familien gibt, die das schaffen: Vor allem kommt bei mir an, dass die partnerschaftliche Rollenaufteilung, die Eltern vereinbart oder ausgefochten haben, dem Druck in der Krise nicht standhält – mit der Folge, dass Frauen in das klassische Rollenmodell zurückgedrängt werden.

Viele beklagen, dass Kinderbetreuung in der Krise zur Privatsache wird. Warum ist das problematisch?

Winter: Eine wichtige Errungenschaft der vergangenen 20 Jahre ist die Einsicht, dass durch den Ausbau der Kinderbetreuung ein notwendiger Schritt getan wurde, um Eltern ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Diese kommunale Infrastruktur ist der Schlüssel zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt. Gerade wird deutlich, was passiert, wenn diese Vereinbarkeit Privatsache ist: Es sind hauptsächlich die Frauen, die das Nachsehen haben. Statt die Mehrarbeit gerecht aufzuteilen, schultern in vielen Familien die Frauen den Großteil der zusätzlichen Sorgearbeit.

Die aktuelle Situation zeigt die Grenzen des Modells, Gleichberechtigung über institutionelle Kinderbetreuung sicherzustellen. Was muss sich außerdem ändern?

Winter: Ein wichtiger Faktor ist das Rollen-Selbstverständnis, das jede und jeder zu Hause einnimmt. Wenn sich Paare entscheiden, Kinder zu bekommen, müssen sie sich mit ihren künftigen Rollen auseinandersetzen. Ich nehme wahr, dass sich da viel tut, gerade auch in den Köpfen junger Männer. Und Frauen dürfen nicht zurückfallen in eine Haltung wie: „Ich kann das besser“ oder „Mein Mann braucht viel länger dafür, also mache ich es gerade selbst“. Das große Ziel einer gerechten Elternschaft ist, dass sich Väter genauso verantwortlich fühlen wie Mütter und die vielfältigen Familienaufgaben auch partnerschaftlich verteilt werden.

Was empfehlen Sie Familien, die an der Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt sind?

Winter: Erst einmal bin ich froh darüber, dass Schulen und nun auch Kitas sukzessive wieder öffnen. Aber durch kleinere Gruppen und eingeschränkte Zeiten werden Familien noch auf längere Zeit stärker belastet sein als üblich. Wer am Anschlag ist, sollte sich das eingestehen, niemand muss sich deshalb schlecht fühlen. Ich empfehle, bei der Krippe, der Kita oder der Schule vorzusprechen und um Unterstützung zu bitten. Auch Beratungsstellen helfen. Und greifen Sie auf Ihr Netzwerk zurück, wo immer das unter Einhaltung der Abstandsregeln geht!