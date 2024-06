Kein Anschluss unter vielen Nummern Große Internet- und Telefon-Probleme im Trierer Osten: Was passiert ist

Es beginnt mit Netflix, irgendwann am Mittwochabend: Ihr Mann, so erzählt die Bewohnerin der Trierer Bergstraße, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ihr Mann habe gerade den Fernseher angeworfen, um sich vom Angebot des Streamingdienstes ein bisschen durch den Abend führen zu lassen, als das Ganze plötzlich seinen Lauf genommen habe: Nichts wird’s mit Netflix, nicht mit Serien, nichts mit Filmen, nada, niente, nothing. Beim Blick auf den Router die Erkenntnis: Das entscheidende Lämpchen, es leuchtet rot. „Mein Mann hat dann erstmal den Stecker gezogen in der Hoffnung, dass es daran liegt“, erzählt die Dame am Donnerstagvormittag im Gespräch mit dem Volksfreund.