Schlechte Nachrichten Wurst- und Fleisch: Firma Quint stellt Produktion Ende März ein

Bittere Nachrichten aus der regionalen Lebensmittelbranche: Die Firma Quint Fleischwaren in Kenn (Landkreis Trier-Saarburg) stellt nach fast 100 Jahren ihre Produktion ein. Zum 31. März sollen die Lichter in den Produktionshallen dann für immer ausgehen. „Das fällt mir keineswegs leicht“, sagt Theresia Quint, die mehr als zwei Jahrzehnte lang den Familienbetrieb in Kenn geführt hat. Bitter auch deshalb, weil das Unternehmen erst im vergangenen Jahr den Umstieg auf 100-prozentige Bio-Produktion gefeiert hat.