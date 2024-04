Kolumne Zugereist Die Weste im Südwesten

Modisch gesehen würde ich Trier als eher durchschnittlich oder auch unauffällig einordnen. In der Stadt kann man aber grundsätzlich alles beobachten: Im Outdoor-Shop meiner Wahl treffe ich uniformierte deutsche Aktivtouristen, teuer gewandete Luxemburger und auch einige junge Trendsetter – wobei mich das Gefühl nicht loslässt, dass Fashiontrends in dieser Stadt immer mit einigen Monaten oder gar Jahren Verspätung eintreffen ...

Ein Kleidungsstück verlangte mir als Zugereiste in Trier jedoch besonders viel ab.