Auch Ampeln betroffen Warum in Trier-Süd kurz der Strom ausgefallen ist

Bei Wartungsarbeiten an einer Ortsnetzstation in der Trierer Hohenzollernstraße kam es am Donnerstag, 16. Mai, gegen 7.47 Uhr wegen einer Fehlfunktion zu einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung im umliegenden Gebiet. Das teilten die Stadtwerke Trier (SWT) am späten Donnerstagvormittag mit.