Infrastruktur : Ruhepause – aber wo? Warum Parkbänke manchmal verschwinden

Trier Touristen haben in Trier vergeblich einen Platz zum Ausruhen gesucht. Die Bänke wurden renoviert. Der TV hat nachgefragt, warum das im Sommer passiert.

Wer öfter durch Parks, die Trierer Innenstadt oder an der Mosel entlang flaniert, der nutzt vielleicht auch regelmäßig die dortigen Bänke. Diese sind meist an den beliebten Wegen und Orten platziert und werden bei schönem Wetter täglich von vielen Menschen benutzt.

Die Frage Ein Ehepaar aus Everswinkel bei Münster in Westfalen wollte nach seinem Besuch in den Trierer Barbarathermen auf einer Bank im Schatten etwas ausruhen. Jedoch war weit und breit keine Bank zu finden, nur die Betongestelle, auf denen die Bänke eigentlich befestigt sein sollten. So wandte sich das Ehepaar an die TV-Redaktion und stellte die Frage: „Warum stehen mitten im Sommer keine Bänke im Park, wenn diese im Sommer am allermeisten genutzt und gebraucht werden?“