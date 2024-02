Smart City Warum Trier als Vorreiter beim Thema Digitalisierung gilt

Als die Stadtwerke im Jahr 2015 von der Stadt Trier die Straßenbeleuchtung übernommen haben, waren „Smart City“ und „Internet of Things“ für viele Menschen noch Fremdworte. Dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) auf nahezu alle Lebensbereiche Einfluss haben würden, war damals noch Zukunftsmusik. Das hat sich in kurzer Zeit grundlegend geändert. Trier hat sich beim Thema Digitalisierung dreimal in Folge unter die Top 20 der deutschen Großstädte platziert. In der jährlichen Bewertung des IT-Branchenverbandes Bitkom belegt die Stadt im Bereich „Energie und Umwelt“ sogar den ersten Platz.