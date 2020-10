Detaillierte Informationen zu allen öffentliche Baumaßnahmen in Trier-West sind ab sofort online zu finden. In der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Römerbrücke präsentiert Ex-Baudezernent Peter Dietze (rechts) die neue Online-Plattform. Mit dabei sind (von links) Sandra Klein (Projektbetreuerin Trier-West), Umweltberater Johannes Hill und Baudezernent Andreas Ludwig. Foto: Rainer Neubert