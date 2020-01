Abfallwirtschaft : Was alles in Mertesdorf mit Abfall geschieht

Mertesdorf Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier bietet ab sofort pro Quartal eine öffentliche Führung durch das Entsorgungs- und Verwertungszentrum Mertesdorf an. Nach vorheriger Anmeldung erhalten Besucher Einblicke in die Geschichte der Abfallentsorgung, erfahren Wissenswertes über die Herstellung des Mertesdorfer Komposts, bekommen Erläuterungen zu den Abläufen der Abfalltrennung am Wertstoffhof und gewinnen Einblicke in die mechanisch-biologische Trocknungsanlage, in der täglich bis zu 400 Tonnen Restabfall angeliefert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken