Lokale Kultur : Was bei der Premiere des Autokinos Carpitol in Trier alles möglich war

Sandy und Danny aus der Musical-Komödie Grease singen von romantischen Sommernächten. Später sitzen sie selbst in einem für die 50er Jahre typischen Autokino – ähnlich wie die Zuschauer im Messepark Trier. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Singen, tanzen, quatschen, streiten, knutschen – irgendwo zwischen privat und öffentlich. Vor allem eine Sache war auf dem Messepark aber streng verboten.

Ein junger Mann mit viel Pomade im schwarzen Haar sitzt neben einer jungen Frau mit blondem Pferdeschwanz im dachlosen Auto. Beide schauen knatschig auf die Autokino-Leinwand vor sich, die Stimmung ist angespannt. Es ist dunkel, der Film läuft, die Erwartungen sind hoch. Nicht umsonst heißt sie auch Knutschkino, diese Mischung aus drinnen und draußen, intim und doch irgendwie in Gemeinschaft, denn rechts und links sitzen ja ebenfalls Leute im Auto – unangenehm, wenn man sich da streitet.

Ähnlich und doch ganz anders als das Paar in dieser Filmszene schauen die Zuschauer im Messepark Trier am Donnerstagabend auf die 16 mal sechs Meter große LED-Wand. Es ist noch hell, die Armaturenbretter der Autos um uns herum sind vollgepackt mit Popcorntüten, Chips, Schokoladentafeln und dampfenden Kochtöpfen mit unbekanntem Inhalt. Die meisten Frontscheiben glänzen frisch geputzt. Durch die Fenster des Autos links neben uns, an deren Insassen vorbei, ist im Auto dahinter ein Freundinnen-Paar in den besten Jahren zu sehen. Mit bunten Sektgläsern stoßen die beiden lachend und vielleicht alkoholfrei auf das Leben an.

Es läuft die Musical-Comedy Grease aus dem Jahr 1978. Die Dance-Moves von „Greased Lightning“ haben die zwei Frauen rechts vor uns auch im Sitzen drauf. Andere Paare singen lauthals mit, keiner kann sie hören. Beim finalen „You’re the one that I want“ packt ein Paar noch grün-glitzernde Pompons aus. Alles Privatsache und trotzdem irgendwie öffentlich. Die Stimmung und das Erlebnis in den Autos scheinen so unterschiedlich wie ihre Insassen. Die einen quatschen, die anderen schauen, die nächsten streiten. Für wieder andere stört der Schaltknüppel die romantische Stimmung nicht im Geringsten.

Das meiste aber bleibt privat, die Außenfenster reflektieren die Abendsonne. Es ist diese Mischform, die das Carpitol Kino & Kultur in den Moselauen so zauberhaft aufregend, neu und doch nostalgisch macht. Trotz vieler Einschränkungen.

Der Kultfilm spielt Ende der 50er Jahre, als sich die männlichen High-School-Schüler in den USA ihre Frisuren mit viel Pomade in Form brachten, den Kamm immer in der Lederjackentasche griffbereit. Für diese Schmiere steht auch das englische Wort Grease.

Vieles ist anders im Autokino Trier im Jahr 2020. Vor allem ist bei der Premiere alles durchdacht organisiert und klar kommuniziert. An der Einfahrt scannen Helfer mit Mundschutz und neongelben Westen die vorher gekauften Tickets – ausgedruckt oder vom Handy – durchs geschlossene Fahrerfenster. Die Ersten bekommen die vordersten Plätze, die sind am Boden mit bunten Sprayfarben markiert, in ordentlichem Abstand voneinander. Freundliche Menschen in blauen Westen weisen die 180 Autos so auf den Platz, dass sie die Leinwand sehr gut sehen können.

Vor dem Filmstart – man soll eine halbe Stunde früher da sein – erscheinen viele lustig illustrierte Regeln auf der Leinwand. Anders als bei den Filmfiguren Sandy und Danny müssen Cabrioverdecke geschlossen bleiben (es wäre vermutlich auch noch zu kalt), und die Insassen dürfen das Auto nicht verlassen. Die Auswahl des Begleiters oder der Begleiterin für den Abend geschieht also besser mit Bedacht.

der Toilettengang sollte deshalb zu Hause erledigt sein. Andernfalls empfiehlt es sich, sicherheitshalber eine leere Wärmflasche einzupacken, denn ein Klo gibt’s aus Corona-Schutzgründen nicht. Wildpinkler sind trotzdem keine am Rand zu sehen. Am Ende der Vorstellung haben es einige Zuschauer aber besonders eilig rauszufahren.

Der Ton läuft übers Autoradio, die UKW-Frequenz steht anfangs an der Leinwand. Wem die Auto-Batterie leer läuft, der öffnet einfach die Motorhaube. So sieht der Helfer gleich, wo er mit seinem Elektroroller und dem Hilfswerkzeug im Anhängerchen hinsausen muss.

Aber warum die 22 Euro zusammen ausgeben, wenn man das zweisame Erlebnis auch zu Hause auf der Couch mit riesiger Netflix- oder Mediathek-Auswahl haben kann? Wo man auf Pause drücken kann, und wo der Bildschirm vielleicht noch ein kontrastreicheres und gefühlt größeres Bild bietet als die weit entfernte Autokino-LED-Wand?

Argumente fürs Autokino gibt es trotzdem genug. Es stärkt die Kultur vor Ort, die Veranstalter Broadway Filmtheater, Popp Concerts und Timeless Events sowie ProMusik. Pro Auto geht ein Euro an Trierer Kulturschaffende und soziale Einrichtungen. Außerdem wirkt ein Film auf großer Leinwand und im Freien ganz anders. Trotz Corona ist man hier Teil eines größeren Ganzen, bestenfalls mit einem Herzensmenschen, der oder die von selbst versteht, dass ein ungefragter Übergriff Grund genug ist – auch wenn verboten – aus dem Auto auszusteigen (anders als der irritierte Danny im Film).

Info Programm Carpitol im Überblick Eiskönigin 2: Sa, 16. Mai, 14.30 Uhr. Moselfahrt aus Liebeskummer: (ab 6 Jahren) Sa, 16. Mai, 18 Uhr. Mina und die Traumzauberer: So, 17. Mai, 13.30 Uhr. Fisherman’s Friends: So, 17. Mai, 17 Uhr. Jumanji – The next Level: (ab 12 Jahren) So, 17. Mai, 20.45 Uhr.

Terminator 2 – Tag der Abrechnung (ab 16 Jahren) Di, 19. Mai, 19.30 Uhr. SWR Tatort Premiere „Du allein“ (ab 12 Jahren): Mi, 20. Mai, 20 Uhr. Benjamin Blümchen – Der Film: Do, 21. Mai, 14.30 Uhr. Joker: (ab 16 Jahren) Do, 21. Mai, 21.30 Uhr

Die Tickets kosten ab 15 Euro. Mehr Veranstaltungen und Infos finden Sie unter https://carpitol-trier.de

Carpitol Kino & Kultur in den Moselauen 2020 Grease Messepark Trier Foto: TV/Katharina Fäßler