Entwicklung : Was beim Walzwerk geschehen soll

Trier-Kürenz (red) Für die künftige Entwicklung des Walzwerksgeländes in Alt-Kürenz wird zurzeit ein städtebauliches Konzept erstellt. In der nächsten Bürgerinformation am Dienstag, 3. Dezember, werden die bei den bisherigen Treffen der Arbeitsgruppe erzielten Ergebnisse präsentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken