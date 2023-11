Übeltäter Borkenkäfer Für ein Konzept gegen das Baumsterben: Was das Trierer Forstamt mit 160.000 Euro Bundesförderung macht

Auf der Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist zu lesen, was damit gemeint ist: Ziel ist es, die Wälder in Deutschland zukunftsfest weiterzuentwickeln. An die Förderung durch den Bund sind Auflagen geknüpft. Unter anderem ist die Stilllegung von fünf Prozent der Waldfläche für einen Zeitraum von 20 Jahren vorgeschrieben. Laut Bundesministerium soll den Wäldern dadurch eine natürliche Entwicklung ermöglicht werden. Diese unterstütze natürliche Anpassungsprozesse, als Reaktion auf den Klimawandel. Außerdem werde so es dazu beigetragen, die Biodiversität der Wälder zu erhalten.