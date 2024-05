Das sagen Winzer und Gäste Was den neuen Weinstand am Trierer Hauptmarkt besonders macht

Trier · Zu eng, zu klein, zu unkomfortabel – Winzer hatten in der Vergangenheit ihre Probleme mit dem Weinstand auf dem Hauptmarkt. Ab sofort ist der neue Stand im Einsatz. Was sich gebessert hat und was Gäste sagen.

02.05.2024 , 18:07 Uhr

Link zur Paywall Neuer Weinstand in Trier – was hat sich geändert? 6 Bilder Foto: jan-NIklas Schmitz/Jan-Niklas Schmitz

Von Jan Niklas Schmitz