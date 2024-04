Start am Freitag So sieht das Kulturprogramm der Heilig-Rock-Tage 2024 aus

Zurück zu den Wurzeln der Singer Songwriter und amerikanischer Folk-Rocksongs führt die Band „Goldrush“ am Donnerstag, 18. April. Freitag, 19. April, erwartet mit der Hanne Kah Band eine Folk-Pop-Sensation aus dem Herzen Deutschlands. Die Sängerin ist gleichzeitig Geschichtenerzählerin und versteht es mit ihren Songs, den Zauber handgemachter Musik in die Neuzeit zu transportieren. Am Samstag, 20. April, zeigt das Trio „The Hatchetations“ Rock- und Popklassiker in neuem Gewand sowie Eigenkompositionen. Den musikalischen Abschluss bildet am Sonntag, 21. April, um 14 Uhr ein Konzert mit dem Musikverein Pfalzel.