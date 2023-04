Neubau an der Obermosel Wofür die geplante Mehrzweckhalle in Wincheringen genutzt werden kann

Mit veranschlagten Baukosten von 8,6 Millionen Euro wird am Schulzentrum in Wincheringen eine neue Mehrzweckhalle errichtet. Sie soll die alte, marode Sporthalle ersetzen. Was sie noch leisten kann, wenn im Katastrophenfall geholfen werden muss.

13.04.2023, 08:55 Uhr

Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Der Bauantrag ist genehmigt, das Geld steht bereit: Mit dem Zuwendungsbescheid über 3,5 Millionen Euro, persönlich überreicht von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, kann der Neubau der Mehrzweckhalle am Schulzentrum in Wincheringen jetzt umgesetzt werden.