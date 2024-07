Zwei Familien in der Region und ihre berührenden Geschichten Wenn die eigenen Kinder Pflege brauchen

Sie wuppen das, sagt Manuela Schneider*. Immer. Egal, was kommt. „Wir machen Erfahrungen, sind daran gewachsen. Fallen um, stehen auf, feiern die kleinen Momente, jeden Tag!“ Die Stimmung in der Familie, alles andere als gelähmte Betroffenheit. Im Gegenteil, „tagtäglicher Rock’n’Roll“, nennt es Manuela Schneider. „Wir leben gut mit den Herausforderungen, mit all seinen Höhen, all seinen Tiefen.“ Die Geschichte von Familie Schneider, von David, von seinen beiden Brüdern, sie ist nicht leicht, ist nichts, was man mal liest, dann wieder weglegt, wegstellt wie ein Buch ins Regal. Die Geschichte von Familie Schneider, sie rührt zu Tränen, klar, doch sie verdeutlicht zugleich, welche Kraft, welche Stärke eine Familie entwickeln, erschaffen kann, wie viel Positives erwachsen kann, obwohl doch so viel Negatives existiert. Die Geschichte der Familie Schneider, sie ist ein Mutmacher, in diesen doch manchmal so schweren Zeiten