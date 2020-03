Ausstellun g : Was Flüchtlingselend und Hungersnot mit dem Kreuz verbindet

Was Flüchtlingselend und Hungersnot mit dem Kreuz verbindet

Trier Im Domkreuzgang sind Plastiken der Künstlerin Monika Stein zu sehen. Dabei setzt sie sich mit brandaktuellen Themen auseinander.

Mit dem Kreuzweg „Die gegenwärtige Passion“ setzt die bayerische Künstlerin Monika Stein das Leiden Jesu in Beziehung zu Katastrophen der Gegenwart. Die ausdrucksstarken Skulpturen in 14 Stationen sind im Trierer Domkreuzgang zu sehen.

Der im Begleitheft verwendete Begriff „Ausstellung“ passe eigentlich nicht zu dem Kreuzweg, stellte Dompropst Werner Rössel bei der Begrüßung fest. Vielmehr gehe es darum, die Andacht der Betrachter zu provozieren und im Innern des Herzens zu bewegen. Flüchtlingselend, Klimawandel und die dadurch bedingten Hungersnöte sowie menschengemachte Katastrophen habe Monika Stein mit dem Kreuzweg Jesu in Verbindung gebracht.

Das Kreuz und die Kreuzigung Christi seien in der christlichen Kunst das mit Abstand am häufigsten bearbeitete Thema, erläuterte Micha Flesch. Die Kunst des Kreuzes greife den Menschen an und erschüttere ihn, der Anblick erschrecke und lasse Gott seiner Herrlichkeit beraubt, wehrlos, entwürdigt und ohnmächtig erscheinen.