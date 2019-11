Obdachlos im Winter : „In Trier muss niemand erfrieren“

Erforen an Weihnachten 2010: Hier, unter einer Laderampe in Trier-Süd, hatte der verstorbene Obdachlose campiert. Foto: TV/Roland Morgen

Trier Auf Anfrage der Linken sagt Bürgermeisterin Garbes im Stadtrat, was in Trier im Winter für Obdachlose getan wird. Ex-Streetworker Raimund Ackermann schlägt vor, neue Wege zu gehen.

Den 26. Dezember 2010 wird Raimund Ackermann (65) niemals vergessen: „An dem Tag erhielt ich eine Todesnachricht. Die Kripo rief an und teilte mir mit, dass ein Obdachloser erfroren ist.“

Für Ackermann, von 1996 bis 2016 Streetworker in Trier, eine doppelt bittere Nachricht an jenem zweiten Weihnachtstag. Er kannte den 51-jährigen Erfrorenen – und er hatte noch wenige Tage vorher versucht, ihn zum Verlassen seines provisorischen Quartiers unter der Laderampe eines Discounters in der Südstadt zu bewegen. Vergeblich.