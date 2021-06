Auslese : Was ist eigentlich Pet Nat?

Neulich lockte ich zwei Freundinnen zu mir nach Hause mit dem Versprechen, ich würde ihnen ein ganz besonderes Getränk kredenzen. Schon als ich die Flasche aus dem Kühlschrank holte, war die Neugier groß.

Als der Schaumwein ins Glas floss war sie noch größer. Denn auf dem Etikett stand nicht Winzersekt oder Crémant, sondern Pet Nat, die Abkürzung für Pétillant Naturel, französisch für natürlich perlend. Tatsächlich kommt die Methode aus Frankreich und ist dort schon länger bekannt, in Deutschland allerdings noch relativ neu. Daher kennen Verbraucher, die stets auf der Suche nach Neuem sind, den Pet Nat als Trendgetränk. Anders als bei der traditionellen Flaschengärung, bei der ein fertiger Grundwein mit erneuter Hefe- und Zuckerzugabe ein zweites Mal vergoren wird, wird beim Pet Nat der bereits gärende Most in eine druckstabile Flasche gefüllt, um dort weiter zu gären. Die Kohlensäure, die dabei entsteht, bleibt in der Flasche. Fertig! Méthode Rurale oder Méthode Ancestrale, nennen das die Franzosen.

Mein Pet Nat sah im Glas und in der Flasche aus wie natürtrüber Apfelsaft. Was an der Hefe lag, die sich gebildet hatte, und die in der Flasche geblieben war. Allerdings ist der Pétillant Naturel nicht grundsätzlich trüb, ebensowenig wie grundsätzlich trocken. Auch seine Aromatik soll sehr unterschiedlich sein, was ich noch nicht beurteilen kann. Den Geschmack meines Pet Nat würde ich mal als eigenwillig und individuell bezeichnen. So individuell wie die Rebsorten, die Winzer verwenden, wobei sich Sorten mit mehr Säure grundsätzlich besser eignen sollen. Nicht umsonst produzieren ihn einige Winzer an Mosel und Saar. Der Rebell unter den Schaumweinen hat eine wachsende Fangemeinde. Für alle, die das Unkonventionelle suchen, hält er stets Überraschungen bereit und ist eins nie: langweilig.