Schulprojekt KLASSE! : Was ist Kreativität? Jetzt für Workshops bewerben

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung „Why are you creative?“ gibt es Schul-Workshops. Foto: Stadtmuseum Simeonstift

TRIER Zur Ausstellung „Why are you creative?“ bietet das Stadtmuseum Workshops für Schulklassen an.

(red) Kreativität ist eine Antriebskraft in vielen Bereichen. Nicht nur in der Kunst – auch Forschung, Wissenschaft und Bildung profitieren von pfiffigen Ideen und fantasievollen Einfällen, um Probleme zu lösen und Neugier zu wecken. Der Filmemacher Hermann Vaske geht seit mehr als 30 Jahren dem Geheimnis der Kreativität auf den Grund. Kreativen Köpfen rund um den Globus – wie der Künstlerin Marina Abramović, Schauspielerin Diane Kruger, Musiker Bono, Regisseur Steven Spielberg, Modedesignerin Vivienne Westwood, Politiker Nelson Mandela oder dem Dalai Lama – stellte er die Frage „Why are you creative?“. Die Filme, die daraus entstanden, sind aus dem Kino, von Festspielen und Arte bekannt.

Vom 12. Februar bis 16. April präsentiert Hermann Vaske sein Grimme-Preis-gekröntes Projekt als Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier. Dass sich all diese prominenten Namen in einer Ausstellung in Trier versammelt finden, ist der Biografie Hermann Vaskes zu verdanken. Bis 2022 war der international agierende Regisseur, Autor und Produzent als Professor im Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier tätig. Mit seinen Studierenden ging er der Kreativität und ihrem Potenzial zur Ideenfindung und Problemlösung in vielen Projekten auf den Grund. Die Werke, die dabei entstanden, sind ebenfalls im Stadtmuseum zu sehen.

Der Künstler und das Stadtmuseum Simeonstift laden rund um die Ausstellung Schulklassen ein, sich mit dem Thema Kreativität in unterschiedlichen Formen zu befassen, zum Beispiel mit Führungen, Workshopangeboten, Projekttagen, in AGs und den Ganztagsunterricht. Für Schulen aus Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg ist der Besuch des Stadtmuseums dank der Unterstützung der Sparkasse Trier kostenlos.