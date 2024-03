KLASSE!-Projekt Junge Experten fragen, Bank-Profis antworten

Generell sollen Geldanlage-Entscheidungen immer langfristig getroffen werden, mit einem Blick auf die unterschiedliche Risikoneigung, denn: „Wer nur online zockt, denkt eben nicht langfristig“, sagte Marie Jakob, dazu ergänzte Peter Michels auch das alte Börsenmotto: „Hin und her macht Taschen leer.“ Auch daher empfehle und verkaufe die Volksbank Trier nur Produkte bis zu einer gewissen Risikoschwelle. Selbst bei Fonds müsse man genau aufpassen, was drinsteckt, siehe Wirecard. Aber generell sei ein Fonds immer eine sicherere Alternative als Einzelaktien, speziell, wenn man das Geld in Sparplänen anlegt und so vom cost-average-Effekt profitiere. Auch die oft gehörte Meinung, dass ETF- oder Indexfonds erfolgreicher als gemanagte Produkte seien, stimme nicht: „Oft sind die Fonds besser“, betont Jakob.