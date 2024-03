Literatur Konsum, KI, ein Nerd und schnell wachsende Haare

Ein Schwerpunkt war der Siegeszug von, aber auch die Gefahren durch Künstliche Intelligenz (KI). Theisen zeigte an seinem Handy, wie KI Schülerfragen beantwortet, wie: „Erkläre einem Fünftklässler, was Silizium ist“. Vom Autor gab es zudem Lob für die Schule – „viel schöner als Kölner Schulen, aber der Zaun drumherum stört mich“. Es wurden Fragen diskutiert wie „Wachsen bei Mädchen die Haare schneller als bei Jungen?“ – oder „Kann man seinen Geruchssinn verlieren?“ Am Ende war es eine Mischung aus Wissensvermittlung und Lesung – und den Schülerinnen und Schülern hat es gefallen. Und wie bei jedem Autor, der das SAG besucht, finden sich in der Schulbibliothek wieder viele Bücher von Manfred Theisen zum Ausleihen. Damit die Leselust direkt in die Tat umgesetzt werden kann.