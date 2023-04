Schnelle Resteküche Schmackofatz mit Rest-Eiern

Noch so viele Eier und so wenig Ostern übrig? Die Frage stellt sich in so manchem Haushalt jährlich aufs Neue. Die Oma kochte Zwiebelschalen mit viel Salz und einem Schuss Essig, gab Pfefferkörner und ein Lorbeerblatt dazu und füllte das Ganze mit den gepellten Eiern in ein Einmachglas. Soleier. Fertig. Und wochenlang haltbar. Nicht schlecht, aber es gibt pfiffigere Ideen. Die sind zwar komplett subjektiv, nicht unbedingt diätgeeignet und teilweise ein kleines bisschen altmodisch oder unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten problematisch, aber garantiert lecker. Und alle vegetarisch.