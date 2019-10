Medien : Was mit Medien? Gratis-Workshops bieten Einblick

Trier Jung? An Medien interessiert? Lust auf Einblicke in die Arbeit von Journalisten? Für alle, die diese Fragen mit „Ja“ beantworten, organisiert der Verein Jugendpresse am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, die Jugendmedientage Südwest mit Veranstaltungen in mehreren rheinland-pfäzischen Städten.

Unter dem Motto „Irgendwas mit Medien?!“ erhalten junge Erwachsene am ersten Tag Orientierungshilfen und Einblicke in die Medienwelt. In Trier beteiligen sich der Trierische Volksfreund mit einem Workshop zur Zukunft der Nachricht und DasDing, das Jugendradio des Südwestrundfunks, mit einem Angebot zu Instagram-Stories. Bei einer Messe am zweiten Tag können die Teilnehmer Kontakt zu Unternehmen aufnehmen und mit Akteuren aus Medien und Politik diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos.