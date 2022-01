Dörfer-Serie Projekte 2022 : Defizite, Energiepläne und Genuss - Das steht in Burtscheid, Lückenburg und Dhronecken dieses Jahr auf der Agenda

Burtscheid/Lückenburg/Dhronecken Burtscheid, Lückenburg und Dhronecken leiden unter einer schwierigeN Finanzlage. Helfende Hände sind deshalb wichtig. Aber auch Sonne und Wind sollen die Situation verbessern.

„Das Haushaltsdefizit wächst, der Handlungsspielraum schrumpft“, so beschreibt der Ortsbürgermeister von Burtscheid, Sebastian Graul, die Tatsache, dass in seinem Dorf derzeit keine großen Projekte angegangen werden können. Das bringt ihn gleich zum großen Thema in der Verbandsgemeinde Thalfang: die Kommunalreform. „Die sollte vorankommen, sonst können wir nur noch Reparaturen durchführen“, bedauert der Ortschef. Erneut spricht er sich für die Orientierung in Richtung Einheitsgemeinde Morbach aus. „Langfristig gibt es für Burtscheid nur dort eine Chance“, sagt Graul. An der Dorfgemeinschaft liegt es nicht, die packt an, zum Beispiel bei der Brunnensanierung an der Grillhütte. Kleinstinvestitionen im unteren vierstelligen Bereich gehen gerade noch so.