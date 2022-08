Reportage : Schwimmmeister laufen auch durch Wasserrutschen

Schweich Der Badegast sieht den Schwimmmeister oft nur am Beckenrand stehen. Doch zum Job eines Schwimmmeisters gehört weit mehr. Was die Besucher normalerweise nicht mitbekommen.

Eines ist sofort klar: Schwimmmeister müssen wirklich früh aufstehen. Um 6 Uhr beginnt für Betriebsleiter Thomas Schmitt die Frühschicht im Erlebnisbad Schweich. Das ist auch für die Journalistin, die ihn an diesem Tag begleitet, ein früher Start in den Tag.

Eine Stunde haben Schmitt und seine Kollegin Zeit, das Bad für die Badegäste vorzubereiten. Die Luft ist frisch, die Sonne ist noch nicht zu sehen. Einzelne Vögel zwitschern. Schmitt beginnt damit, die Umkleiden und Toiletten abzugehen. Alles, was der Gast nutzt, muss aufgrund der Verkehrssicherungspflicht kontrolliert werden. Dabei achtet er auf Sauberkeit und mögliche Gefahrenquellen.

Info Ein anspruchsvoller Beruf: Schwimmmeister Wer Schwimmmeister werden will, muss eine dreijährige Grundausbildung absolviert haben. Diese ist dual, Berufsschule und Lehre in einem Schwimm- oder Hallenbad. Für den Meister sind zwei Jahre Berufserfahrung notwendig. Dann kann die Meisterprüfung entweder in einem Crashkurs über drei Monate oder während der Arbeit an einer Fernschule über einen Zeitraum von 1,5 Jahren absolviert werden. Der Beruf des Schwimmmeisters wird oft mit dem des Bademeisters gleichgesetzt. Die Ausbildung zum Bademeister oder auch Saunameister ist oft an einem einzigen Wochenende möglich. Schwimmmeister haben weit mehr Aufgabenbereiche als Bademeister. Dazu gehören Verwaltung, Organisation, Kasse und Wartung der Anlagen. Auch Fitness- oder Schwimmkurse sind mögliche Aufgaben eines Schwimmmeisters.

Es ist so still, dass nur die Schritte auf dem Boden zu hören sind. Schmitt überprüft auch den Beckenrand und die Wege zu den Wiesen. Bei den Sprungbrettern rüttelt er an der Leiter. „Man muss mit allem rechnen und alles sichern, was zu sichern ist“, sagt er. Jugendliche, die nachts ins Freibad kommen, könnten Schrauben gelöst oder die Leiter angesägt haben. Auf dem Sprungbrett hält er sich am Geländer fest und springt auf und ab. Daumen hoch. Die Federung ist ok.

Die Kollegin sammelt währenddessen den Müll auf dem Fahrradstreifen außerhalb des Freibads auf. Den haben Jugendliche dort am späten Abend liegen gelassen. „Wenn die letzten Gäste gegangen sind, brauchen wir oft bis zu anderthalb Stunden, um den Müll auf den Wiesen aufzusammeln und die Müllsäcke auszutauschen“, sagt Schwimmmeister Schmitt.

Das Plätschern des Wassers, was über den Beckenrand läuft, begleitet uns durch den Morgen. Jetzt wird es technisch: Der Beckenboden wird mit einem „Schlammlift-Bodensauger“ abgefahren. Es erinnert an ein ferngesteuertes Auto, wie Schmitt ihn mit einer Fernbedienung über den Boden manövriert.

Auch die Wasserrutsche wird abgelaufen. Und das wörtlich: Vorsichtig gehen wir durch die gelbe Plastikschale und kontrollieren diese auf Risse oder andere Auffälligkeiten. .

Weiter geht es, in die Pumpstube. Die steilen Treppen hinunter, wartet hinter der Tür eine Wand aus warmer, stickiger Luft. Die Pumpanlage wird auf Störungen überprüft, Zählerstände werden notiert. Die frische Morgenluft ist danach ein Genuss. Jetzt der Raum, in dem die Chlorflaschen stehen. Ein beißender Geruch steigt in die Nase. „Deshalb dürfen wir den Raum nur mit einer Vollatemschutzmaske betreten“, erläutert Schmitt.

Aber nicht nur die Chlorflaschen, sondern auch der Chlor-Gehalt im Wasser muss kontrolliert werden. „Wir messen den und den PH-Wert dreimal am Tag.“ Er zeigt, wie die mit Fläschchen geschöpften Wasserproben nach Zugabe verschiedener Tabletten mit einem Gerät analysiert werden. „Alles im grünen Bereich“, sagt Schmitt.

Bevor die ersten Badegäste eintreffen, müssen nun noch die orangefarbenen Rettungsringe in die richtigen Stellen gehängt werden. Auch die „Gesperrt“-Schilder werden auf den Startblöcken verteilt. „Wir müssen das immer am Abend wegräumen, weil es in der Nacht gestohlen werden könnte.“

Es ist jetzt 7 Uhr: Die ersten Gäste kommen ins Freibad. Es sind Stammgästen, aber auch Neulinge. „Man erkennt sofort, ob die Person schon einmal hier war oder nicht“, sagt Schmitt, der jahrelang auch im Trierer Nordbad das Sagen hatte, bevor er nach Schweich gewechselt ist. „Die einen gehen zielstrebig zum Becken, die anderen schauen sich suchend um.“ Leises Plätschern breitet sich im Freibad aus, die Sonne kommt hervor, noch mild und warm.

Nun kommen immer mehr Leute ins Erlebnisbad. Jeder einzelne wird von Thomas Schmitt mit einem freundlichen „Moin“ gegrüßt. Dass sich die Menschen in „seinem Freibad“ wohlfühlen, wird schnell klar. Eine ältere Frau bringt ein Paket Kaffee für die Mitarbeiter mit. Der Notizzettel verrät: Es ist ein Dankeschön an das Team für die tolle Arbeit.

Die Beckenaufsicht erlaubt zu so früher Stunde noch kleinere Tätigkeiten. Die Filterkerzen des Bodensaugers müssen gereinigt werden. Während der Chef die Aufsicht macht, schrubbt seine Kollegin den Boden im Kinderplanschbecken. Je später es wird, desto lauter wird es.

Als Betriebsleiter verbringt Schwimmmeister Schmitt auch viel Zeit im Büro. Also rein in den Raum, in dem von dem Tumult draußen nicht viel zu hören ist. Abrechnungen warten, Dienstpläne müssen geschrieben werden. Schmitt beantwortet Emails oder bestellt Toilettenpapier. Immer wieder geht er aber zwischendurch raus, um zu helfen. „Ich helfe, wo ich kann, das schätzen die Mitarbeiter sehr.“

