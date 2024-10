Fertigstellung 2025 geplant Geht es jetzt endlich voran mit der Sanierung des Mehrfamilienhauses am Trierer Südbahnhof?

Trier · Löcher in der Fassade, offene Stahlgerippe: Das Mehrfamilienhaus am Trierer Südbahnhof war monatelang ein Hingucker – in negativer Hinsicht. Nun passiert dort etwas – aber was eigentlich genau?

07.10.2024 , 14:25 Uhr

Wird bald besser aussehen: Das Mehrfamilienhaus unweit des Südbahnhofs. Foto: Marek Fritzen