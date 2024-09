Welpen nachgewiesen Was Sie zum Wolfsnachwuchs in der Region wissen sollten

Die Nachricht, sie machte am vergangenen Freitag die Runde: In der Region Trier gibts Wolfsnachwuchs, drei Welpen sollen es sein. Am 30. August, so teilte das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) des Landes mit, seien in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell drei Wolfswelpen anhand von Bild- und Videoaufnahmen nachgewiesen worden. Und das ziemlich genau zwei Monate nachdem in einem Volksfreund-Bericht darüber spekuliert worden war, ob es in der Region eventuell bald Wolfsnachwuchs geben könnte.