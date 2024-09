Anlage verrottet Ex-Tankstelle in Trier: „Ein absoluter Schandfleck“

Die Gegensätze, sie könnten nicht krasser sein dieser Tage in Heiligkreuz: Auf der einen Seite der schnieke neue Edeka-Markt, der kürzlich an der Ecke Rotbachstraße/Straßburger Allee geöffnet hat – alles glänzt, so schön neu. Und dann, nur ein paar Meter weiter in Sichtweite an der Ecke Wisportstraße/Straßburger Allee, ja, da glänzt nichts, da gammelt’s, und zwar so richtig, und zwar schon lange.