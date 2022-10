Serie: Genieße den Herbst! : Schöne Dinge, hier und jetzt!

Interview Trier Nebel wallen, Blätter fallen — es herbstet. Eine wunderschöne Jahreszeit! Mit unserer neuen Serie „Genieße den Herbst!“ wollen wir Sie, liebe Leserin, liebe Leser, in den nächsten drei Wochen darauf einstimmen. Es geht um alles, was mit Wohlfühlen, Entspannen, Entschleunigen, Abschalten, Kraft tanken zu tun. Lesen Sie heute: So hat der Herbstblues keine Chance! Die Empfehlungen der bekannten Trierer Motivationsforscherin Michaela Brohm-Badry helfen jetzt — und das ganze Jahr über.

Wer täglich nur eine Viertelstunde spazieren geht, sorgt für sein körperliches und auch psychisches Wohlbefinden, sagt die Trierer Universitäts-Professorin und Autorin Michaela Brohm-Badry. Sie nennt insgesamt fünf Punkte, die gut tun. Es sind eher kleine Dinge, mit großer Wirkung – und das Beste daran: Es beherrscht sie jeder.

Ich beginne jetzt einen Satz und bitte Sie, Frau Brohm-Badry, ihn zu vervollständigen. Wenn das neblige, triste Herbstwetter traurig macht …

Michaela Brohm-Badry: … ist es höchste Zeit, nach draußen zu gehen, weil nicht nur das Sonnenlicht uns hilft, sondern jede Form von Tageslicht. Die melancholische Stimmung im Herbst hängt unter anderem mit dem Mangel an Licht zusammen. Deshalb sollten wir versuchen, so viel wie möglich davon zu bekommen. Tageslicht setzt Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin und Serotonin frei, die mit Motivation und Zufriedenheit korrelieren. Raus gehen – sich im Tageslicht bewegen, ist eine gute Möglichkeit, zufriedener zu sein.

Wir leiden möglicherweise in Herbst und Winter unter Lichtmangel. Damit nicht genug. Unserer Gedanken kreisen mehr denn je um die Zukunft: Wie wird der Corona-Winter? Wie entwickeln sich die Preise? Werden wir frieren?

Michaela Brohm-Badry: Internationale Untersuchungen zeigen uns, dass die Unsicherheit, die mit der Pandemie begonnen hat und sich im Klimawandel und im Ukraine-Krieg fortsetzt, zu mangelnder Planbarkeit und deshalb zu Ängsten bei vielen Menschen führt. Werde ich meinen Job behalten? Können wir noch etwas unternehmen? Können wir die Energiekosten zahlen? Die Befunde zeigen, dass sich die Menschen stärker isoliert fühlen, dass sie weniger motiviert sind, und dass diese Unsicherheit mit mehr Stress einhergeht. Es handelt sich um eine international nachvollziehbare Stimmung bei den Menschen. Deshalb ist es ganz normal und in Ordnung, zurzeit nicht besonders gut drauf zu sein.

ZUR PERSON Michaela Brohm-Badry Michaela Brohm-Badry Foto: Lemrich, Alina Emrich, Kiên Hoàng Lê Michaela Brohm-Badry ist 1962 in Steinfurt/Münsterland geboren. Seit 2007 ist sie Professorin für Empirische Lehr-Lern-Forschung an der Universität Trier. Sie ist Präsidentin der 2015 in Trier gegründeten Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF) und Sprecherin des Deutschen Instituts für Motivation (DIM). Ihre Forschung, Bücher und Vorträge in den Bereichen Motivation und Positiver Psychologie werden bundesweit sowie auch international in den Medien beachtet.

Wer es dennoch nicht mag, dass seine Gedanken immer auf sorgenvolle Zeitreise gehen: Gibt es Übungen und einfache Hilfsmittel, sie zu stoppen?

Michaela Brohm-Badry: Sind die Gedanken sehr belastend, braucht man natürlich professionelle Hilfe. Gesunde Menschen können aber natürlich einiges dagegen tun, sich nicht zu sehr mit ihren Gedanken zu beschäftigen. Das Wichtigste ist: Nicht in die Hilflosigkeit zu rutschen, sich nicht völlig ausgeliefert, sondern weiterhin handlungsfähig zu fühlen. Dazu hilft es, ganz konkret, den positiven Gefühlen in seinem Leben Raum zu lassen, dankbar zu sein, sich zu freuen.

Also das Schöne im Alltäglichen zu sehen, sich zum Beispiel zu freuen, wenn das Auto endlich winterfest ist?

Michaela Brohm-Badry: Ja, zum Beispiel. Ich kann mit meiner Familie am Wochenende wegfahren oder mich freuen, wenn die Inspektion oder Blumen, die ich gekauft habe, nicht so teuer waren. Es gibt viele Beispiele dieser Art. Es geht darum, auf das zu achten, was uns Freude macht. Aber meistens freuen wir uns nicht über diese materiellen Dinge, sondern über die Beziehungen zu anderen Menschen. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, Beziehungen zu pflegen. In der Forschung sprechen wir davon, Mikro-Momente der Nähe zu empfinden – also kurze Momente der Nähe zu einem Menschen. Jemanden anzusehen und zu schauen, was einem an dem anderen gefällt zum Beispiel. Eine ganz besonders positive, tolle Wirkung haben sogenannte zufällige Akte der Freundlichkeit. Wir nennen das Random Acts of Kindness. Das könnte sein, einem Nachbarn selbstgemachte Marmelade zu bringen oder jemanden an der Ampel vorzulassen.

INFO WOHLBEFINDEN KOMPAKT Die fünf für das Wohlbefinden wichtigen Aspekte auf einen Blick: 1. Das Positive, den Moment, in den Blick nehmen. Was ist heute gut gelaufen? Worüber konnte ich mich heute freuen? 2. Die Verbundenheit mit anderen, die zufälligen Akte der Freundlichkeit, pflegen: dem Nachbarn helfen, Komplimente machen. 3. Aktiv sein: Spazieren gehen, kurzfristige, gut planbare Ziele stecken. 4. Selbstfürsorge: Gut für sich selbst sorgen, sich einen Tee kochen, schöne Musik hören. 5. Humor: Lustiges in der Situation erkennen und zulassen.

Ein total gegenläufiger Trend ist eine offenbar zunehmende Aggression, auch im Straßenverkehr...

Michaela Brohm-Badry: Das hat auch mit der Pandemie, und den vielen in dieser Zeit verloren gegangenen sozialen Kontakten zu tun. In dieser Einsamkeit haben wir uns sehr auf uns selbst fokussiert und unsere soziale Kompetenz herunter gefahren. Wir müssen uns wieder auf den anderen einlassen und spüren, wie wichtig die anderen Menschen sind. Wir sollten also natürlich die warmherzigen Beziehungen zur Familie, Freunden und Kollegen pflegen, aber auch die kleinen Kontakte menschlich machen – zum Beispiel einfach so zu Fremden freundlich sein und unsere Welt damit ein klein wenig wärmer machen.

EXTRA Freundlichkeit im Alltag Beispiele zufälliger „Akte der Freundlichkeit“, die sich während des Gesprächs ergeben haben: „Als wir kürzlich spät abends eine Serpentine in der Eifel entlang gefahren sind, haben wir einen dicken Stein auf der Fahrbahn liegen sehen. Ich habe gedacht, wenn ein Fahrrad- oder ein Motorradfahrer um die Kurve kommt und darüber fährt, könnte etwas passieren. So haben wir angehalten, und ich bin ganz vorsichtig ausgestiegen und habe diesen Stein beiseite geräumt. Ein gutes Gefühl war das.“ Michaela Brohm-Badry „Beim Überqueren einer der kleinen stark befahrenen Einbahnstraßen in Trier fällt unbemerkt mein Schal herunter. Erst als ein Autofahrer laut hupt, drehe ich mich um und sehe ihn auf der Fahrbahn liegen. Die Autoschlange hinter ihm wird immer länger, aber der nette Herr am Steuer wartet bis ich meinen Schal – gefahrlos – von der Fahrbahn „gerettet“ habe. Ich bedanke mich mit einer kleinen Verbeugung, und er fährt mit einem Lächeln weiter.“ Birgit Markwitan

Was kann helfen, wenn jemand das Positive vor lauter Überforderung nicht mehr wahrnimmt und beginnt, sich nicht mehr wohlzufühlen.

Michaela Brohm-Badry: Die internationalen wissenschaftlichen Befunde haben insgesamt fünf wichtige Aspekte für das Wohlbefinden erkannt. Besonders wichtig darunter ist die Selbstfürsorge. Das bedeutet: Gut für sich selbst zu sorgen. Es ist ganz wichtig, jeden Tag etwas Schönes für sich selbst zu machen. Schöne Musik hören oder selber zu musizieren, eine Bewegungs- oder Achtsamkeitsübung. Denn nur, wer für sich selbst gut sorgt, kann für andere gut sorgen. Fremdsorge funktioniert nur, wenn man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse schätzt. Es reicht, die Frage zu stellen, was würde ich gerne einmal tun und sich dann ganz bewusst die Zeit dafür zu nehmen, und zu sagen, ich muss einmal heraus aus meinem Arbeitsrausch. Dazu passt das Beispiel aus dem Flugzeug: Aus gutem Grund wird man in Gefahr aufgefordert, sich zuerst selbst die Sauerstoffmaske umzubinden. Wer selbst nicht überlebt, kann auch anderen nicht helfen. Was außerdem hilft, das haben viele Studien gezeigt: Selbst wenn die Zukunft ungewiss ist, können wir den heutigen Tag planen und bestimmen. Wir können kurzfristige Zeiträume für Ziele bestimmen, können aktiv sein und rutschen so nicht in die passive Hilflosigkeit. Wir können joggen, Freunde treffen und uns bewusst machen, dass wir unser Leben heute selbst bestimmen können. Ganz gleich, was kommen wird. Was sein wird, weiß niemand, aber wir können uns klar machen: Ich habe die Möglichkeit, das Heute zu bestimmen. Heute kann ich tun, was ich tun möchte.

Wie steht es mit langfristigen Zielen und Vorhaben?

Michaela Brohm-Badry: In schwierigen Situationen empfiehlt die Motivationsforschung eher, sich kurzfristige Dinge vorzunehmen, weil wir wissen, dass die kurzfristigen Ziele das Gefühl von Handlungsfähigkeit bestärken. Fühlen wir uns handlungsfähig, geht es uns gut. Fühlen wir uns passiv ausgeliefert, also hilflos, geht es uns eher schlecht. Wir müssen sehen, wie wir aus dieser Opferrolle herauskommen. Wir nennen das erlernte Hilflosigkeit. Wenn das Umfeld unsere Ängste und Befürchtungen schürt, dann neigen wir zu Hilflosigkeits-Gefühlen, die wiederum stark mit negativen Gefühlen einhergehen. Alles, was uns passiv macht, zum Beispiel auch anderen die Schuld an vielem zu geben, führt dazu, dass wir uns selbst die Energie nehmen. Es geht immer um das Gefühl, dass man selbst wirksam sein kann. Sich lebendig fühlen, bedeutet zu wissen: Ich kann etwas tun, und ich kann das schaffen!

Wir haben also die Wahl und sollten freundlich zu anderen sein?

Michaela Brohm-Badry: Wenn wir freundlich zu anderen sind, trägt das sofort zu unserem eigenen Wohlbefinden bei, es kommt zurück, weil wir mit dem Anderen mitfühlen. Es hat also nicht nur einen Fremdnutzen gut zu sein, sondern es hat auch einen hohen Selbstnutzen. Ein weiterer Faktor, der in der Forschung gerade eine große Rolle spielt, ist der Humor. Einfach einmal richtig lustig zu sein. Das Lustige wahrzunehmen, das Lustige sehen und sich erlauben einfach einmal richtig witzig zu sein, mit dem Partner, der Partnerin, dem Nachbarn oder einfach mit einem fremden Menschen. Es geht nicht nur darum Witze zu erzählen, sondern das Witzige in einer Situation zu erkennen. Statt sauer zu sein, wenn einem jemand im Supermarkt mit dem Einkaufswagen in die Hacken fährt, sich umzudrehen, zu lachen und zu sagen: „Sie sind aber heute ganz schön stürmisch“. Es geht darum, eine Situation einfach einmal humorvoll umzudeuten.

Das klingt einfach, scheint aber nicht immer so zu sein. Was ist, wenn Menschen so wirken, als wollten sie gar nicht gut drauf kommen?

Michaela Brom-Badry: Dann ist das im Moment eben so. Man muss ja auch nicht ständig happy sein und vielleicht können das im Moment einige auch nicht. Aber es geht auch darum, seinen Mitmenschen nicht das Leben durch eine ständig negative Einstellung zu vermiesen. Emotionen sind hochgradig ansteckend und ein negatives Umfeld ist hochinfektiös. Im Zweifel sollte man sich vielleicht lieber ab und zu mal neutral ausrichten, statt seine Mitmenschen permanent negativ zu beschallen. Nützt ja nichts das ganze Jammern und Motzen. In diesem Fall halte ich es lieber mit Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!

Setzt es die Beschäftigung mit sich selbst voraus, um sensibel für Ihre Empfehlungen zu sein?

Michaela Brohm-Badry: Ja. Es hat mit Reflexionstiefe und der Fähigkeit zu tun, über sich selbst nachzudenken und sich die richtigen Fragen zu stellen. Was könnte ich tun, damit ich mich besser fühle? Wofür bin ich gerade dankbar? Was waren beruflich heute schöne Momente? Was habe ich heute gut gemacht?

Neigen wir nicht eher dazu, zu fragen: Was hat mir heute Probleme gemacht? Genauso wie wir nicht sagen, wenn uns etwas an einem anderen gefallen hat?

Michaela Brohm-Badry: Das ist der sogenannte Negativity Bias, unsere negativen Verzerrungen. Der Blick auf das Negative und auf die Gefahr hat uns unser Überleben gesichert. Welche Krankheit könnte es sein? Steht da hinter dem Busch nicht der Säbelzahntiger? Deshalb fokussieren sich Menschen immer mehr auf das Negative. Die Positive Psychologie sagt, man soll zumindest versuchen, ins Gleichgewicht der Gefühle zu kommen, indem man den positiven Gefühlen Raum gibt. Worauf freue ich mich? Was habe ich heute Gutes erlebt?

Geht es auch um die Botschaft „Lebe deinen Traum“, den Sie einmal in einem Interview den Lesern mitgegeben haben?

Michaela Brohm-Badry: Ja, das hat natürlich auch damit zu tun. Aber im Moment geht es gar nicht so sehr um die großen Dinge. Es geht mehr um kleine Impulse im Alltag, kleine Zeiträume, darum nicht zu verharren und sich nicht zu fixieren. Wer mit seinem Hund spazieren geht und merkt, dass er an der Leine plötzlich körperlich erstarrt und in eine Richtung schaut, weiß, da kommt gleich ein Hund entgegen, der vielleicht aggressiv ist. Hunde fixieren sich dann. So ähnlich ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir uns auf unsere Ängste vor der Zukunft fixieren, erstarren wir. Obwohl wir als politisch interessierte Menschen an allem teilhaben, können wir bewusst sagen, in meinem eigenen Lebensraum kann ich tun, was ich möchte, ich kann handeln und mit Menschen lachen, sie berühren und sie umarmen.