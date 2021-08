Hochwasser : Flutopfer sorgen sich um Heizanlagen

Kordel/Langsur In den vom Hochwasser betroffenen Gebieten ermittelt die Energieagentur Rheinland-Pfalz derzeit den Bedarf.

Die verheerende Flut an Sauer und Kyll im Juli dieses Jahres hat Schäden in Millionenhöhe an öffentlichem und privatem Eigentum hinterlassen. Vor allem die Zerstörung ihrer Heizungsanlagen treibt derzeit vom Hochwasser betroffene Hausbesitzer um.