Viezjupp : Die Rückkehr zur Normalität

Foto: TV/Werhan, Michael

Die Zentrale der Telekom befindet sich in Bonn und somit in Nordrhein-Westfalen. Offensichtlich hat man dort zu oft eine Comedyreihe im WDR-Radio gehört, in der Landesvater Armin Laschet bei jeder auch noch so unpassenden Gelegenheit von einer „Rückkehr zu verantwortungsvoller Normalität“ spricht.

Wohl deshalb hat man dort den Auftrag erteilt, auf Trierer Straßen ein Stück Normalität herzustellen: Die heißt Stau auf einer wichtigen Verbindung. Und so kommen Verkehrsteilnehmer zwischen Stadtbad und Olewig wieder in den Genuss zäh fließenden Verkehrs. Angeblich werden Kabel ausgetauscht. Es geht jedoch wohl darum, dass freie Straßen eben nicht die Normalität sind. Es versteht sich in diesem Zusammenhang, dass man die Bauarbeiten nicht an die große Glocke gehangen hat. Schließlich merkt der Autofahrer ja selbst, wenn er im Rückstau steht.