Kreativität : Wie entstehen         Ihre Ideen?

AUSSTELLUNGS-TIPP

„Why are you creative?“ ist der Titel der nächsten großen Ausstellung im Trierer Museum Simeonstift: Warum sind wir kreativ? Warum sind wir nicht kreativ? Der Regisseur Hermann Vaske hat im Laufe vieler Jahre diese Fragen gestellt. In Gesprächen mit den bedeutendsten Künstlern, Aktivisten und Denkern unserer Zeit ergründet er die Fragen nach „den Stimuli sowie den Beta-Blockern und Killern ihrer Kreativität“, heißt es. Vaskes Film „Why Are We Creative?“ feierte bei den Filmfestspielen in Venedig 2018 Premiere und wurde mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet. Sein Film „Why Are We NOT Creative?“ (Grand Prix Red Dot Award) feierte 2021 auf dem Filmfest München Premiere. Zum 35. Jubiläum seines Projektes zeigt die Ausstellung in Trier Werke prominenter Kreativer und Werke Studierender der Hochschule Trier, „die einen faszinierenden Blickwinkel auf die ,Jahrhundert-Frage‘ nach der Kreativität eines jeden Einzelnen eröffnen“. 12. Februar bis 16. April 2023, Stadtmuseum Simeonstift Trier.