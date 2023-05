Kolumne Straßenkampf Gitarrenkoffer am Lenker: Was darf ein Radfahrer transportieren?

Oft sieht man Radler, die Einkaufstüten am Lenker balancieren. Andere transportieren eine Getränkekiste auf dem Gepäckträger und fahren mit einer Hand. Ein Kollege erzählte kürzlich, dass die Polizei ihn einmal mit dem Fahrrad angehalten habe, weil er seine Gitarrentasche beim Fahren in der Hand hatte. In anderen Ländern sind die Transport-Ideen am Lenker oder mit dem Rad noch deutlich abenteuerlicher. So berichtet beispielsweise ein Korrespondent des Deutschlandfunks aus Kairo, dass dort häufig junge Männer auf klapprigen Fahrrädern unterwegs seien, die auf ihren Köpfen riesige Tablette mit Broten transportierten. Doch was ist in Deutschland eigentlich erlaubt?