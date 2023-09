Berufsverkehr Pendler, aufgepasst - Straßensperrung in Wasserbillig

Die Ortsdurchfahrt von Wasserbillig ist in jüngster Zeit in der Beliebtheit vieler Pendler gestiegen. Denn der Weg über die A 64 von Trier aus Richtung Luxemburg-Stadt ist aufgrund der Baustelle auf der Autobahn etwas beschwerlicher als sonst. Am Montag kommt nun eine weitere Herausforderung auf Verkehrsteilnehmer zu: Die Ortsdurchfahrt Wasserbillig ist zwischen 7 und 20 Uhr gesperrt.