Stadtwerke : Wasserrohrbruch am Pacelliufer führt zu Einschränkungen im Straßenverkehr

Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Trier Wegen eines Wasserrohrbruchs am Pacelliufer steht der Beschleunigungsstreifen von der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Konz derzeit nicht in voller Breite zur Verfügung und die Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt.

Dies teilten die Stadtwerke Trier (SWT) am Montag mit. Am Ufer in Richtung Konz wird der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbei geführt. Der Schaden ist am Sonntag im Laufe des Abends von den SWT festgestellt worden, die umgehend erste Maßnahmen eingeleitet haben. Sie konnten das betroffene Leitungsstück außer Betrieb nehmen, ohne die Wasserversorgung zu unterbrechen.

Am Montagmorgen arbeiteten die SWT vor Ort weiter, um den Schaden schnellst möglich zu beheben. Wenn die Fahrbahn unterspült ist, können weitere Verkehrseinschränkungen notwendig sein, so teilten die SWT mit.