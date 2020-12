Nach Wasserrohrbruch : Hunsrückstraße in Trier-Olewig bleibt bis mindestens 17. Dezember gesperrt

Hunderte Quadratmeter Asphalt müssen in der Hunsrückstraße in Trier-Olewig, der Umgehung Richtung Trier-Irsch, abgetragen werden. Die Straße ist ab der Kreuzung Zur Mühle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt - voraussichtlich noch bis mindestens Donnerstag, 17. Dezember 2020. Foto: Christiane Wolff

Trier Rund 500 Quadratmeter Asphalt werden in der Hunsrückstraße in Trier-Olewig aufgerissen. Nach einem Wasserrohrbruch ist die Fahrbahn unterspült, der Untergrund muss neu befestigt werden.

Der Olewiger Sportplatz am Ende der Straße Zur Mühle wird in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Das laute Rumpeln und der durchdringende Signalton, den die Baufahrzeuge beim Rückwärtsfahren zur Sicherheit von sich geben, schallt durch den Ortsteil. Um 7 Uhr morgens beginnen zudem die Arbeiten am anderen Ende der Straße Zur Mühle, nämlich im Kreuzungsbereich zur Hunsrückstraße. Dort zerschlagen Bagger mit großen Hydraulikhammern lautstark Löcher in den Asphalt. Die großen Bitumenbruchstücke werden anschließend per Baggerschaufel abgetragen und auf LKWs geworfen.