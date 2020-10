Verkehr : Wasserrohrbruch in der Herzogenbuscher Straße in Trier - Fahrspur stadteinwärts bis Freitagnachmittag gesperrt

Die Herzogenbuscher Straße ist bis Freitagnachmittag stadteinwärts gesperrt. Laut den Stadtwerken gab es dort einen Wasserrohrbruch. Foto: mc/TV/Miguel Castro

Trier Wegen eines Wasserrohrbruchs musste am Donnerstagnachmittag die Herzogenbuscher Straße in Trier in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden. Die Reparatur dauert laut den Stadtwerken voraussichtlich bis Freitagnachmittag.

Die Stadtwerke Trier haben am Donnerstag gegen 15 Uhr mit der Reparatur eines Wasserrohrbruchs in der Herzogenbuscher Straße zwischen der Arena Trier und dem Lidl-Markt am Kreisverkehr begonnen. Für die Arbeiten musste laut einer Mitteilung der Stadtwerke die stadteinwärts führende Fahrspur gesperrt werden. Der Verkehr werde über die Parkstraße und die Franz-Georg-Straße umgeleitet.