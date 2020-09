Betreuung : Wasserschaden in der Kita am Estricher Weg

Trier (red) In der Kita am Estricher Weg in Trier-Feyen ist im Juli ein Wasserschaden entdeckt worden. Ursache ist eine defekte Wasserleitung, die laut Stadtverwaltung offenbar beim Bau fehlerhaft ausgeführt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wasserschaden befindet sich in der Bücherei im Erdgeschoss der Kita, betroffen sind auch der angrenzende Flur und die Garderoben des Nestbereichs.

Der Schadensbereich begrenze sich hauptsächlich auf den Fußbodenaufbau unterhalb des Bodenbelags und auf innere Wandbereiche.

Nachdem im Juli unmittelbar die technische Trocknung erfolgt ist, wurden Proben entnommen, deren Ergebnisse nun vorliegen. Laut Stadt ist eine Sanierung in den betroffenen Bereichen erforderlich. Sie soll zeitnah durchgeführt werden. Das gehe allerdings nur durch den Rückbau der betroffenen Boden- und Wandbereiche. Aktuell sei geplant, den Betrieb im Nestbereich während der Sanierungsphase regulär aufrecht zu erhalten. Der Kindergartenbereich sei nicht betroffen.