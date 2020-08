Infrastruktur : Kinder und Sportler müssen umziehen

Nach einem Wasserschaden sind die Kinder der KiTa Igel in die benachbarte Turnhalle umquartiert worden. Foto: TV/Harald Jansen

Vereine ohne Unterkunft Das Wasser hatte viel Zeit. Wohl bereits Anfang der Sommerferien ist ein Rohr unter einem Gruppenraum der Kindertagesstätte St. Josef Igel kaputtgegangen. Das hat weitreichende Folgen für die Kinder und den Vereinssport.

Wer als Heimwerker schon einmal aus Versehen beim Bohren eine Wasserleitung getroffen hat, der weiß, was folgt. Sofort kommt Wasser aus dem Bohrloch. Dann hilft nur noch der kundige Installateur, der den Schaden relativ schnell reparieren kann. Zwar hat in der Kindertagesstätte St. Josef wohl niemand beim Bohren versehentlich eine Leitung getroffen. Wasser ist dort jedoch auch ausgelaufen. Und zwar unbemerkt und über Wochen hinweg. „Wir hatten vor Beginn der Sommerferien einen Wasserschaden in einem Gruppenraum der Kita St. Josef Igel, der leider wohl erst sehr spät erkannt wurde“, sagt Ortsbürgermeister Franz Pauly. Das Gebäude der Kindertagesstätte gehört der Ortsgemeinde, die katholische Kita gGmbH ist für den Betrieb der Einrichtung mit derzeit 58 Kindern zuständig.

Der Schaden Nachdem zunächst das Leck gesucht und repariert werden konnte, wurden laut Ortsbürgermeister Pauly in den Gruppenräumen Schäden erkennbar. Eine Firma habe zunächst in den Gruppenräumen und später im gesamten Kita-Altbau hohe Feuchtewerte festgestellt. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, „dass der Estrich unter dem gesamten Altbau feucht ist.“

Seit mehr als drei Wochen laufen nun Trocknungsgeräte im Gebäude der Kita. Pauly geht davon aus dass der Estrich zumindest im Flurbereich komplett erneuert werden muss. Ebenso die Bodenbeläge in den Räumen. Ein geregelter KiTa-Betrieb ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich.

Der Umzugsplan I Ursprünglich sollte eine Gruppe in die benachbarte Grundschule betreut werden. Die anderen wären am bisherigen Standort geblieben. Wegen der Schadensgröße musste auch für die anderen Gruppen ein Ausweichquartier gefunden werden. Und zwar im Bürgerhaus. Dabei hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg jedoch nicht mitgespielt. Laut Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land hat bei einem Ortstermin ein Vertreter des Kreisjungendamts festgestellt, dass die Räume im Bürgerhaus nicht geeignet sind, um dort die Kinder zu betreuen.

Der Umzugsplan II Als einzig mögliche Raumalternative haben sich die Verantwortlichen für die ebenfalls unweit der KiTa stehende Turnhalle als Alternativstandort entschieden. Die gehört der VG Trier-Land, die das Gebäude zur Verfügung gestellt hat. Aktuell werden nach Auskunft von Sarah Hoffmann von der Katholische KiTa gGmbH Trier „aufgrund der Abgänge von Schulanfängern derzeit insgesamt nur 58 Kinder in der KiTa betreut.“ Die normalerweise vier Gruppen könnten deshalb auf drei reduziert werden. Eine Gruppe für Teilzeit-Kinder, sowie jeweils eine Gruppe für U3- und für Ü3-Kinder. Die Teilzeit-Kinder werden in der Grundschule Igel untergebracht. Die beiden übrigen Gruppen in der Turnhalle.

Trotz Wasserschadens im KiTa-Gebäude kann laut Hoffmann die Küche genutzt werden, „sodass alle Ganztagskinder unverändert versorgt werden können.“ Das Außengelände der KiTa solle in den nkommenden Wochen vermutlich zur Lagerung von Bauschuttcontainern verwendet werden, solle aber sobald wie möglich wieder nutzbar gemacht werden.

Die Turnhalle Igel steht für den Vereinssport erst einmal nicht mehr zur Verfügung. Foto: TV/Harald Jansen

Vereine ohne Unterkunft Die VG Trier-Land hat in einem Schreiben an Vereine um Verständnis gebeten. Man sei sich bewusst, dass die der Wegfall der Halle vermutlich bis Jahresende bei den „ohnehin schon coronagebeutelten Vereinen zu einer sehr schwierigen Situation führen wird.“ Bei einem Treffen am Donnerstag soll deshalb geklärt werden, ob nicht Hallen in anderen Gemeinden genutzt werden können. Betroffen von der Hallenschließung snd laut VG-Verwaltung der SV Igel-Liersberg, der Handballsportclub Igel, der Tennisverein Igel, der Igeler Carnevalsverein, die Grundschule Igel sowie die Lebenshilfewerkstatt Trier.

Für den SV Igel-Liersberg ist die Hallenschließung nach Auskunft von Präsident Armin Huber für den Turnbereich „vereinsbedrohend, da nach Öffnung der Turnhallen nach den Sommerferien der Trainingsbetrieb unter den Corona-Hygienemaßnahmen hätte wieder aufgenommen werden können.“ Das Kinderturnen (drei Gruppen) und vier erwachsene Turngruppen nutzten die Halle. Nach den Herbstferien bis zu den Osterferien zudem die Fußballer (AH-Mannschaft, Jugendmannschaften).

Auch die Handballer des HSC Igel trainieren und spielen normalerweise in der Halle. Es geht laut Vorstandmitglied Jonas Ossadnik um drei Seniorenmannschaften (zwei Männer-, eine Frauenmannschaft mit rund 40 Spielern) sowie und sechs Jugendmannschaften mit rund 70 Kindern und Jugendlichen. Die Seniorenmannschaften trainierten ein- bis zweimal pro Woche in Igel und würden dort alle Heimspiele austragen. Fünf Jugendmannschaften sind in einer Spielgemeinschaft mit der DJK/MJC Trier organisiert. Für diese finde immer mindestens eine Trainingseinheit in Igel statt. Die Heimspiele würden in Igel und in der Wolfsberghalle in Trier ausgetragen.

Der Trainingsbetrieb ist bei den Senioren nach Möglichkeit nach draußen verlegt worden. Durch die Jugendspielgemeinschaft mit der MJC Trier kann laut Ossadnik voraussichtlich eine Trainingseinheit pro Woche in einer Trierer Halle stattfinden. Der Trainingsbetrieb der Seniorenmannschaften wird bis zu den Herbstferien voraussichtlich in Langsur stattfinden. Allerdings hat diese Halle keine Handballmaße. „Wie es nach den Herbstferien weitergeht, ist noch nicht absehbar, da in der Winterzeit immer wesentlich mehr Sportvereine und Sportgruppen Hallenzeiten in Anspruch nehmen wollen.“